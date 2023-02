Sala: «Stadio, Inter e Milan domani da me per fare chiarezza insieme»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha reso noto che domani mattina incontrerà esponenti di Inter e Milan per parlare del progetto relativo al nuovo stadio.

NUOVO STADIO – Queste le parole da parte di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ai cronisti a margine di un evento in Comune. «Li ho chiamati e gli ho chiesto di venire da me domattina – si legge su CalcioeFinanza.it –, perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni e leggerle sulla stampa. Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con interesse a La Maura, non ho capito invece dove sta guardando l’Inter. Quindi domattina verranno da me per fare un po’ di chiarezza insieme».