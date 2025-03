Sala soddisfatto: «Comune e Regione allineati sul nuovo San Siro!»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, si è nuovamente soffermato sul processo di vendita di San Siro a Inter e Milan. La sua amministrazione comunale e quella regionale condividono i passi da seguire.

LA SINTONIA – Giuseppe Sala ha parlato a margine del congresso metropolitano della CISL, esprimendosi sull’attuale stato delle cose in merito al nuovo Stadio San Siro. Il sindaco di Milano ha voluto concentrarsi, in particolare, sul tema della comunanza di vedute con il Presidente della Lombardia Attilio Fontana in merito al dossier in discussione. Le sue parole lo testimoniano in maniera evidente: «Partiamo da una situazione che ci vede allineati: ho apprezzato le parole del Presidente Fontana, la sua volontà di stare al fianco del Comune per dare a Milano un nuovo Stadio».

Sala sui prossimi passi in merito al processo di vendita di San Siro

LO SCENARIO – Sala ha poi proseguito indicando ciò che attende le parti coinvolte con riguardo al processo di vendita e costruzione del nuovo Stadio San Siro: «Per quanto riguarda la procedura, l’iter dovrà partire da una conferenza dei servizi. Dato che ci saranno anche funzioni commerciali nel futuro sviluppo, tra gli organi coinvolti nel procedimento in parola vi sarà anche la Regione Lombardia».