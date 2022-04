Sala: «Scudetto all’Inter? Chiederei a Nardella ma credo vincerà il Milan»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano e noto tifoso interista, dopo aver parlato del tema nuovo stadio San Siro (vedi QUI), a margine di un evento a Firenze ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A dopo il crollo dei nerazzurri contro il Bologna. Di seguito le sue parole riportate da Fiorentina.it

LOTTA SCUDETTO – Giuseppe Sala da grande tifoso dell’Inter dice la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A, tenendo in considerazione anche la sfida tra Fiorentina e Milan: «Se chiederò un regalo a Dario Nardella (sindaco di Firenze, ndr)? Io lo chiederei volentieri ma purtroppo sullo scudetto sono pessimista. Io per il calcio soffro e la botta di Bologna mi ha fatto dormire male la notte, credo e non lo dico per gufare che lo scudetto purtroppo vada nella direzione del Milan».

Fonte: Fiorentina.it