Sala: «Mi aspetto presto il piano di Inter e Milan per San Siro»

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare del progetto del nuovo Stadio San Siro. Secondo Calcio&Finanza, il primo cittadino milanese, ha dichiarato di aspettarsi la presentazione del piano economico di Inter e Milan al Comune entro 20 giorni.

LA SITUAZIONE STADIO – Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha dato delle importanti aggiornamenti riguardo il futuro di San Siro. Il primo cittadino ha parlato di un incontro avvenuto negli scorsi giorni tra rappresentanti dei due club e gli assessori. Sala si augura che Inter e Milan, presentino presto al Comune il piano economico definitivo per l’acquisizione dello stadio Meazza, e delle aree limitrofe: «Nella giornata di giovedì si è svolto in Comune un nuovo incontro tecnico. Io non vi ho partecipato, ma mi aspetto che Inter e Milan presentino il piano economico finanziario entro 20 giorni». Le tempistiche sono dettate dal fatto che l’iter di vendita a favore delle due squadre va concluso prima che diventi definitivo il vincolo architettonico sul secondo anello dello stadio, previsto per il prossimo autunno.