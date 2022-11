Sala: «San Siro, tutte queste esternazioni non aiutano Inter e Milan»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato del progetto per il nuovo stadio San Siro per Inter e Milan a seguito di parole da parte di alcuni esponenti politici.

SAN SIRO – Queste le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura nel capoluogo lombardo, sul progetto per il nuovo stadio San Siro per Inter e Milan dopo alcune dichiarazioni da parte di alcuni esponenti politici. «Tutte queste esternazioni non aiutano le squadre. Quando il progetto esecutivo sarà definito si andrà in consiglio – si legge su SportMediaset.it –. Passerà del tempo. Rimane il fatto che ieri Salvini ha detto che si rischia di andare a Sesto San Giovanni perché il Comune ha perso tempo. Il Comune non ha perso un giorno di tempo. Ci abbiamo messo due anni a trovare l’accordo con le squadre sulle volumetrie. Poi arrivano Sgarbi e Berlusconi. Che i milanesi e i tifosi sappiano chi è contrario allo stadio e chi sta lavorando per farlo».