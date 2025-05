Sala: «San Siro? Stiamo correndo. Sarà pronto per Euro 2032»

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite a Un giorno da pecora, è tornato a parlare della questione riguardante il nuovo San Siro. Il primo cittadino milanese annuncia quando sarà pronto all’utilizzo il nuovo impianto sportivo di Inter e Milan.

LA SITUAZIONE – Giuseppe Sala, intervenuto a Un giorno da pecora, ha aggiornato la situazione dei lavori per la costruzione del nuovo impianto previsto a San Siro. Inter e Milan aspettano l’ok per ufficializzare la vendita dei terreni in cui sorgerà il nuovo stadio. Il sindaco di Milano inoltre annuncia che l’impianto sarà reso disponibile per gli Europei del 2032, che vedrà come paesi ospitanti Italia e Turchia: «San Siro? Stiamo correndo, credo che riusciremo a vendere per settembre alle due squadre. Poi dopo le Olimpiadi invernali, il 6 febbraio nel 2026 inizio, inizieranno i lavori. Il nuovo San Siro sarà pronto per l’Europeo del 2032. E il vecchio San Siro non avrà le funzionalità di adesso, ma altre. Io quello nuovo lo continuerei a chiamarlo San Siro. Quello attuale verrà rigenerato».