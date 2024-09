Sala: «San Siro non sarà ristrutturato. La nuova proposta di Inter e Milan»

L’incontro di questa mattina tra Inter, Milan e il sindaco di Milano è finito. Giuseppe Sala ha definito l’esito del colloquio e il nuovo progetto dei club. San Siro non si farà.

IMPOSSIBILE – All’uscita dell’incontro a Palazzo Marino il sindaco di Milano Giuseppe Sala annuncia: «È appena terminato l’incontro con le due squadre. Presenti sia il management delle società che le proprietà. Anche con la nuova proprietà dell’Inter l’unità di intenti è molto forte, è una cosa positiva. Le due squadre mi hanno spiegato lunghe fattibilità nei tempi ed economiche per la ristrutturazione di San Siro. Siamo partiti dal progetto WeBuild e siamo arrivati alla conclusione che San Siro non è ristrutturabile a costi accessibili. Non considerano l’ipotesi San Siro fattibile. La loro proposta è di tornare sull’idea di un nuovo stadio nella stessa area. Il progetto è molto lungo, c’è dietro tanto lavoro. Non si riparte da zero, ci sono atti già fatti».

Sala spiega alcune richieste: Inter e Milan dopo San Siro

LE RICHIESTE DEI CLUB – Sala ha poi continuato: «Ci sono tre cose che chiedono le squadre e una che chiedo io: le squadre chiedono esattamente quale è il valore di San Siro e delle aree. La valutazione è stata affidata ad agosto all’Agenzia delle Entrate, arriverà in questi giorni una prima valutazione in ottica di cessione dello stadio e dell’area alle società. Evidente che quel valore è un vincolo, non possiamo cedere ad un valore inferiore e non vogliamo però speculare. Vogliono capire il vincono della sovraintendenza in ottica cambio di proprietà dello stadio. Abbiamo fissato un incontro per settimana prossima. La terza richiesta riguarda i tempi per l’operazione. Da qua al momento in cui possono diventare proprietari. Ci devono presentare un progetto a breve termine che deve avere il nuovo stadio e la rifunzionalizzazione di San Siro».

LA RICHIESTA DEL SINDACO – Sala ha infine spiegato la sua richiesta: «Io lavorerò per aiutarli, ma poi per avviare le procedure in termini definitivi ho bisogno di conferme. Voglio che il nuovo stadio a San Siro sia l’unica ipotesi presa in considerazione da Inter e Milan. Ho lavorato per cercare di tutelare San Siro, la mia volontà politica era quella ma i club decidono per loro. Pensano che la cifra per la ristrutturazione sia troppo alta, che non convenga, quindi è ineccepibile. Richiedo che rimangano a Milano»