Sala: «San Siro non demolito, ho provato a convincere Inter e Milan ma…»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato del tema relativo al nuovo stadio San Siro per Inter e Milan: le dichiarazioni del primo cittadino.

LEGGE – Queste le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sul tema relativo al nuovo stadio San Siro per Inter e Milan. «L’intenzione e il programma dell’amministrazione sono chiari – si legge su CalcioeFinanza.it –, stiamo facendo quello che la legge ci dice di fare. La legge ci dice: non potete dare diritti volumetrici eccedenti quelli di legge. Poi la legge ci dice: fate un dibattito pubblico, finirà questo mese. L’ho detto mille volte, mi auguro ci siano le condizioni per esprimersi favorevolmente».

STADIO – Sala ha aggiunto sul nuovo stadio San Siro. «Poi le squadre dovranno fare un progetto esecutivo e poi andremo in consiglio. È chiaro che è difficile, quando uno dice: San Siro deve restare su. Va bene ma cosa ne facciamo? Io lo amo follemente, le squadre ho provato a convincerle ma mi dicono: non si riesce perché dovremmo giocare fuori due anni. Se ci fosse una proposta seria sarei contento, ma noi non siamo quelli che vogliono bloccare il processo, qualcun altro invece sì».