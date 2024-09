Sala: «San Siro ha scadenza fino al 2030 per Inter e Milan. Il motivo»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala impone un termine entro cui Inter e Milan dovranno costruire i rispettivi stadi. San Siro non sarà più disponibile per i club prossimamente.

STADIO – Giuseppe Sala, sindaco di Milano, impone una data entro cui i due club dovranno costruire le rispettive strutture. Come riportato da CalcioeFinanza Sala ha detto: «San Siro ha una scadenza che è giugno del 2030 quindi è chiaro che se non vogliono rimanere lì non possono presupporre che noi glielo rinnoveremo». Il Sindaco di Milano lancia l’allarme e spiega il motivo della decisione: «Inter e Milan devono essere sicuri di averli pronti per quella data perché noi non possiamo rimanere con il cerino in mano, ma dobbiamo cercare di vendere San Siro ai grandi promoter dei concerti. Anche perché altrimenti potremmo creare un danno ad un bene della comunità, se invece lo vogliono ristrutturate siamo tutti felici».

Sala e la finale di Champions League: i lavori con Inter e Milan

FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – Il sindaco Sala ha poi commentato la finale di Champions League non assegnata a San Siro: «sono stato io stesso a interloquire con la UEFA, perché se chiede la garanzia che non ci siano lavori a San Siro come faccio a darla? Pragmaticamente non si poteva fare diversamente. A meno che qualcuno si prenda la responsabilità di dire che è impossibile che là ci siano lavori. Ma questo negherebbe il percorso che stiamo facendo con Inter e Milan. Dopodiché tutto dipenderà dal percorso che stiamo facendo con le squadre e su questo ci stiamo lavorando»