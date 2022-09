Sala: «San Siro, devo far rispettare regole e con Inter e Milan l’ho fatto»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato della demolizione del Meazza e del progetto per costruire il nuovo stadio San Siro per Inter e Milan.

SAN SIRO – Queste le parole da parte di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, nel corso di un convegno sulla qualità dell’aria in città rispondendo a una cittadina sul futuro cantiere per demolire il Meazza. «Io devo fare rispettare le regole e con le squadre l’ho fatto – si legge su CalcioeFinanza.it –. Ci abbiamo messo due anni a portare le squadre al rispetto delle regole del pgt (Piano di governo del territorio, ndr)».

PROGETTO – Il primo cittadino del capoluogo lombardo ha aggiunto sul progetto per realizzare il nuovo stadio San Siro per Inter e Milan. «È noto che ho passato tutta la prima fase dicendo di mettere a posto San Siro e non lo vogliono fare. Il progetto attuale rispetta però integralmente i volumi del pgt».