Sala: «San Siro? C’è da agire, basta parole. Ognuno faccia la sua parte!»

Sala, in occasione della presentazione del programma di Alberto Angela ambientata a Milano, ha parlato anche di San Siro e dello Stadio con Inter e Milan ovviamente coinvolte

AGIRE − Il Sindaco di Milano, Beppe Sala, ha ribadito la sua volontà di arrivare ad una decisione immediata sullo stadio di Inter e Milan: «San Siro? Non penso ci siano più parole da spendere. C’è da agire, ognuno farà la sua parte e vedremo. Do ragione a Matteo Salvini sul fatto che ognuno qua deve fare la sua parte. Io la farò ma non certo cambiando opinione rispetto a quello che ho sempre detto». Le sue parole riprese da Calcio e Finanza.