Sala preoccupa: «Il documento per l’acquisto di San Siro non è arrivato!»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, crea preoccupazione relativamente all’acquisto della zona di San Siro da parte di Inter e Milan. Le sue parole sul documento non arrivato.

PREOCCUPAZIONE? – Giuseppe Sala oggi ha attestato un problema per quanto riguarda il nuovo stadio da costruire a Milano: «Il documento per l’acquisto di San Siro non è arrivato. Tenete conto che sono due società, due consigli di amministrazione che devono trovare la quadra prima di inviare. Non li ho sentiti, ma non penso ci siano tempi molto lunghi». Il sindaco perciò ha fatto chiaramente notare che Inter e Milan non hanno fatto passi avanti, per lo meno quelli che ci si aspettavano ieri.

Sala attende Inter e Milan: manca il documento!

SITUAZIONE – Come racconta CalcioeFinanza il Comune di Milano deve ricevere il documento da Inter e Milan per l’acquisto della zona di San Siro, dove sorgerà il nuovo impianto. Il Comune dovrà avere informazioni sul costo finale dell’investimento (oltre il miliardo), sull’impatto ambientale e sulla rifunzionalizzazione di San Siro stesso. Il documento di fattibilità dev’essere inviato in questi giorni per evitare che scattino i 70 anni del secondo anello dello stadio. Le previsioni sono chiare e per ora non cambiano comunque: inizio dei lavori al 2027, conclusione per il 2030.