Sala: «Oggi incontro Cardinale! Orientamento Milan chiaro, Inter no»

Prosegue il caso legato al tema stadio a Milano. Giuseppe Sala, interpellato sul dossier dello stadio San Siro a margine dell’evento “DigiGreen”, ha annunciato di voler incontrare Gerry Cardinale oggi per capire le reali intenzioni del Milan.

NUOVO INCONTRO – Giuseppe Sala anche oggi ha parlato del tema stadio, annunciando: «Oggi pomeriggio incontrerò Gerry Cardinale per capire se veramente il Milan vuole andare nell’area de La Maura, e quindi capire cosa fare. Si possono tenere aperte molte ipotesi ma alla fine bisogna stringere. Mi pare ci sia un’accelerazione del Milan e voglio verificarla con la proprietà. Il mio auspicio è che l’Inter pure in una fase transitoria possa rimanere a San Siro Qualcuno ha detto che è una battaglia persa dal sindaco, non so perché lo dicono. Se le squadre vogliono un nuovo stadio, perché ritengono di ottenere più ricavi, non posso farci più di tanto. L’orientamento del Milan sembra chiaro ed è quello di andare verso uno stadio e con un progetto preciso. L’Inter non ancora».

Fonte: Sportmediaset