Sala: «Nuovo stadio? Inter dia garanzie per tre anni e nessun problema»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del tema stadio, chiedendo nuovamente chiarezza all’Inter

GARANZIE – Queste le parole di Giuseppe Sala: «Stadio? Se l’Inter mi dice che manterrà il controllo della società per altri tre anni, io non ho più problemi. Io preciso un’altra volta la mia posizione che è quella di tutta l’amministrazione milanese: quando parliamo di stadio, immediatamente equivochiamo un po’ il progetto, di cui lo stadio rappresenta meno del cinquanta per cento. Se oggi le squadre mi chiedessero di costruire lo stadio, io avrei molti molti meno problemi, perché è un oggetto chiaro in cui si sa quello che si fa e la durata dei lavori. Ma se il tema è lo stadio e una serie di altre attività accessorie che portano a quattro o cinque anni di lavori e che hanno un impatto fondamentale sul quartiere e sulla città, è chiaro che io dico che in questo siamo partner nel ridisegnare quel quartiere ed essendo partner io voglio sapere chi sono, perché per fare una partnership occorre sapere con chi la fai».

CHIAREZZA – Sala prosegue sul discorso stadio, coinvolgendo nuovamente l’Inter: «Quindi voglio che l’Inter abbia risolto la sua questione sul “vendo o non vendo”. Se l’Inter mi dice che manterrà il controllo della società per altri tre anni, io non ho più problemi. Ma siccome sono al corrente di trattative di cessione nel periodo passato, perché potenziali compratori me l’hanno riferito, io aspetto che mi chiariscano il punto».

Fonte: calcioefinanza.it