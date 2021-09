Sala: «No ai due stadi! Finanziamenti? Pronto ad incontrare Inter e Milan»

Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del nuovo stadio promosso da Inter e Milan. Il primo cittadino meneghino, candidato alle elezioni amministrative di ottobre, è stato quindi chiaro su cosa potrà accadere in caso di riconferma

CERTEZZA – Beppe Sala è intervenuto a margine dell’assemblea annuale di Anaci. Queste le sue parole: «A Milano due stadi da calcio non potranno esserci. Quando va bene, San Siro costa una decina di milioni di euro all’anno tra gestione e manutenzione, per farci qualche concerto d’estate o nella speranza ci giochi la nazionale. Se vinceremo le elezioni reincontreremo le squadre, e il dibattito sarà sul restante 55% di finanziamento. Abbiamo fatto passi avanti negli ultimi mesi, non si può tornare indietro».

Fonte: calcioefinanza.it