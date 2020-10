Sala: “Lockdown a Milano? Misure già dolorose per sport e altri settori”

Sala, Sindaco di Milano, attraverso un video pubblicato nei social ha parlato della possibilità di un nuovo lockdown a Milano, facendo riferimento alle già dolorose scelte fatte nei confronti dei ristoratori, dei bar e dello sport in generale.

NUOVO LOCKDOWN – Sala, Sindaco di Milano, in un video pubblicato su Twitter ha parlato di un possibile nuovo lockdown a Milano, facendo riferimento al settore dello sport e non solo: «Torno a parlare in maniera diretta per evitare fraintendimenti. Nuovo lockdown? Io da sindaco e padre di questa comunità voglio essere coinvolto prima che la notizia venga divulgata nei giornali. Noi non è che non rischiamo di andare in lockdown, ma abbiamo messo in atto delle misure che sono già dolore, pensate ai ristoratori, ai bar, alla comunità dello spettacolo e dello sport. Vogliamo darci qualche giorno per vedere l’effetto di queste azioni? Perché il giorno dopo queste misure si esce già parlando di lockdown? Inoltre se dovessimo andare in lockdown il Governo dovrà dirmi come aiuterà la comunità milanese e come sarà sostenuto chi sarà in difficoltà».