Sala: «InterSpac? Buona idea, ma non risolve i mali dell’Inter! Hakimi…»

Sala, dopo aver espresso la sua opinione sull’addio di Conte (vedi articolo), parla dell’idea InterSpac, vale a dire l’azionariato popolare VIP. Il sindaco di Milano, noto tifoso nerazzurro, si dimostra piuttosto scettico. Di seguito le sue dichiarazioni

SCETTICISMO – Beppe Sala definisce InterSpac una buona idea, ma sicuramente non risolutiva per l’Inter: «L’idea mi piace, credo che non sia risolutiva dei mali dell’Inter. Qui il problema vero è rispetto a cosa si vuol competere. Oggi competere a livello europeo vuol dire, alla faccia di questo finto Fair Play, competere con un colosso come il PSG. E credo sia molto difficile. Penso sia comunque una buona idea, ma non risolutiva. Non è quello che non ti fa vendere Achraf Hakimi, se sarà lui il designato purtroppo. Da tifoso spero sia uno solo, dopodiché i tifosi come me devono vedere le cose in maniera positiva. Sono rimasto addolorato perché Antonio Conte per me era il più grande allenatore italiano ma penso siano tutti pronti a dar fiducia a Simone Inzaghi».