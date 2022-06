Sala: «Inter e Milan rimangano a Milano! Scaroni? Le leggi si rispettano»

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato ai margini della presentazione del Salone del Mobile, discutendo sul tema stadio con Inter e Milan coinvolte. Una frecciatina a Scaroni

MILANO PRONTA − Sala aggiorna sulla situazione relativa allo stadio: «Se si sceglie la via di costruire su un territorio pubblico, ovviamente l’iter è maggiore. In un posto privato è diverso ma non significa che si riducano i tempi. A Sesto per il piano della mobilità bisogna fare qualcosa di complicato. Ho contattato i club per capire cosa decideranno di fare. Noi abbiamo già indicato il coordinatore del dibattito pubblico, siamo pronti».

LEGGI DA RISPETTARE − Il commento di Sala sulla critica alla burocrazia del patron del Milan: «Scaroni? Non è svizzero, è italiano. Conosce il sistema, lavora da decenni in questo sistema. Se è cosi cosa facciamo, facciamo finta che non è così. Le leggi vanno rispettate. Ci piaccia o non ci piaccia, è un problema di rispettare le leggi. La mia volontà è che Milan e Inter rimangano a Milano. Milan da sola a Sesto? Bisogna capire poi cosa vorrà fare l’Inter».