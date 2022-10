Sala: «Inter, cessione può dare sicurezza sullo stadio! Capisco Zhang»

L’Inter e Suning potrebbero separarsi prossimamente. Il sindaco di Milano, Sala, parla dell’eventuale passaggio di proprietà in ottica nuovo stadio. Il primo cittadino meneghino, inoltre, ringrazia Zhang e apre a un nuovo utilizzo di San Siro. Di seguito le sue dichiarazioni a margine di un evento a Palazzo Reale, riportate da calcioefinanza.it

SICUREZZA – L’Inter e Suning potrebbero presto separarsi. Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, un eventuale passaggio di proprietà potrebbe dare maggiore sicurezza al club nerazzurro in vista della costruzione del nuovo stadio: «Dipende da chi acquista. Potrebbe dare maggiore sicurezza. Capisco le difficoltà di Zhang. E, da sindaco non da tifoso, credo si debba ringraziare perché ha preso l’Inter in un momento difficile e ci ha messo tanti soldi».

DIBATTITO E FIDUCIA – Sempre riguardo al nuovo stadio di Inter e Milan, Sala afferma: «Se lo stadio si farà in città? Sono assolutamente fiducioso. Dal dibattito pubblico vengono fuori suggerimenti. Non è una perdita di tempo. E le istanze che emergono dovremo accoglierle o spiegare perché non lo facciamo. Dopo questo passaggio toccherà alla giunta dire si va avanti oppure no».

PROGETTI FUTURI – Sala per finire apre a un nuovo utilizzo di San Siro: «San Siro sarà utilizzato fino al 2027. Se chi è interessato mi fa una proposta, non una lettera generica, per la gestione dal 2028 al 2038 se ne parla. È chiaro che non possiamo tenerlo aperto per tre anni. Bisogna fare programmazione. Se c’è un reale interesse sono disponibile a incontrarli. L’ho detto all’inizio ai comitati e anche a Trotta: siete interessati? Fatevi avanti. Ma deve essere una cosa a lungo termine, non tre anni. Creerebbe danni a tutti».