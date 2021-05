Sala: «Festa scudetto Inter? Preoccupa sempre, ma modulo collaudato»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, valuta la questione della festa scudetto per l’Inter che si svolgerà domenica fuori dal Meazza (vedi articolo). Di seguito le sue parole di stasera, in occasione di un evento a Milano.

COME GESTIRE? – Giuseppe Sala, sindaco di Milano, valuta la situazione dal punto di vista della sicurezza per la festa scudetto dell’Inter, soprattutto in relazione a possibili assembramenti. Nonostante i dati dello scorso 2 maggio siano incoraggianti (vedi articolo) mantiene prudenza: «Preoccupato sempre, però ci si sta lavorando come sempre con Prefettura, Questura e con l’Inter stessa. La vice sindaca ha avuto una serie di riunioni in questi giorni, io anche sono in contatto col prefetto. Il modulo è abbastanza collaudato, poi come sempre dipende dalla quantità di persone che arriveranno. Però mi pare che Prefettura e Questura la stiano affrontando con grande serietà».