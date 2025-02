Sala conferma: «Inter e Milan assieme per il nuovo stadio. I tempi»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha dato aggiornamenti sul nuovo stadio che Inter e Milan vogliono costruire. Una conferma importante da Rtl102.5.

STADIO – Sono anni ormai che Inter e Milan lavorano per costruire una nuova struttura che possa accogliere le rispettive partite di calcio. I due club hanno fatto passi avanti, ma anche passi indietro e ora si ritrovano al punto di partenza. C’è bisogno di affrettare i tempi e le decisioni devono assolutamente essere repentine nei prossimi mesi. Ne ha parlato Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sulle frequenze di Rtl102.5. Cresce la fiducia intorno ai progetti programmati dalle società coinvolte nella storia: «A questo punto me lo auguro di aver difeso il vecchio ma amato stadio San Siro, si sta andando verso un nuovo stadio che sarà costruito di fianco a San Siro, il quale sarà riconvertito in altro. Dobbiamo fare la cessione dell’area, se ci riusciamo ma mi auguro, di San Siro e delle aree limitrofe speriamo entro l’estate. La cosa buona è che Inter e Milan sono tornate ad essere insieme e non c’è altra via. Realizzare uno stadio costa più di un miliardo e le due proprietà se non lavorano assieme non si porta a casa»