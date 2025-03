Sala chiarisce: «Illazioni! Apertura del fascicolo su San Siro è atto dovuto»

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha espresso tutta la sua fiducia circa il fatto che le modalità sin qui seguite per la vendita del nuovo San Siro a Inter e Milan siano state quelle giuste.

IL PUNTO – Giuseppe Sala si è pronunciato sul tema dell’apertura di un fascicolo, da parte della Procura di Milano, circa la vendita di San Siro a Inter e Milan. Il Sindaco di Milano ha sottolineato, come riportato da Calcio e Finanza, che l’iter seguito dalla Procura rappresenta la normale prassi che viene ad essere posta in essere in presenza di una denuncia da parte dei privati cittadini. Di seguito le sue parole: «Stiamo parlando di un modello 45, ossia quello relativo al ‘registro degli atti non costituenti notizie di reato’. La Procura, quando dei cittadini fanno una denuncia, apre un fascicolo e poi decide come classificarlo. Il fatto che l’abbiano classificato come modello 45 è già un passo avanti».

COSTI – Sala ha poi proseguito: «Si parla del prezzo a cui venderemo San Siro, ma, la valutazione l’abbiamo fatta fare all’Agenzia delle Entrate, cioè a un organismo dello Stato. A chi altro avremmo potuto farla fare? Oggettivamente non c’è nessuno più titolato dell’Agenzia delle Entrate».

Sala molto fermo su un’altra questione legata a San Siro

L’ARGOMENTAZIONE – Sala ha poi concluso: «Il tema mi pare che sia un altro, cioè quello rappresentato dall’esistenza di un partito virtuale dei ‘signori del no’. Questi ultimi non si candidano, perché se si candidassero prenderebbero l’1%. Il sindaco in nove anni ha dimostrato che non si fa condizionare e che non si farà mai condizionare. Se i milanesi dovessero preferire, tra due anni, di avere un Sindaco che teme di prendere decisioni, ciò sarebbe un loro problema».