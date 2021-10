Sala: «Buon incontro con Inter e Milan. C’è possibilità di mediazione»

Il sindaco di Milano Beppe Sala è ritornato a parlare del tema stadio. Incontro positivo con Inter e Milan ma, a detta del primo cittadino, bisogna trovare mediazione definitiva

STADIO − Queste le dichiarazioni del sindaco Sala sul delicato tema: «L’incontro è andato bene, secondo me c’è una possibilità di apertura e di trovare una mediazione. Bisogna trovare una mediazione tra le comprensibili necessità di Inter e Milan di arrivare ad un impianto nuovo e la mia necessità di far rispettare le regole. Costruzioni sostenibili e che rientrino nell’ambito delle misure consuete in città. Il problema è quello di trovare una via di collaborazione ma in settimana ci rivedremo di nuovo. Non bisogna parlare prima ma nel momento in cui siamo perfettamente d’accordo ci metteremo la faccia insieme io e le due squadre e comunicheremo cosa si può e si deve fare».