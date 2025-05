Sainsbury non dimentica: «Tiferò sempre Inter! È una forza»

Trent Sainsbury, ex calciatore dell’Inter, ha ricordato il breve periodo trascorso all’Inter e ammesso di essere rimasto legato ai colori nerazzurri.

L’ESPERIENZA – Trent Sainsbury, nonostante la brevità della parentesi all’Inter, continua ad essere affezionato al mondo nerazzurro. A confermarlo è lo stesso calciatore australiano, che ha così parlato del suo rapporto con i meneghini in un’intervista concessa a TMW: «All’Inter ho vissuto un periodo fantastico. Vivevo al massimo livello del calcio, a livello di club al mondo, potendone fare parte giorno dopo giorno. Ho lavorato più duramente che mai per dimostrare di essere un calciatore all’altezza. Mi sono trasferito a Milano per giocare per la famosa Inter e ci sono riuscito. Non l’ho fatto quanto avrei voluto, ma ho comunque avuto la possibilità di trascorrere del tempo in campo con la maglia nerazzurra, un’esperienza che mai potrò dimenticare».

Sainsbury sulle ambizioni stagionali dell’Inter

LO SCENARIO – Sainsbury ha poi proseguito concentrandosi sul presente. Dal suo punto di vista, è possibile realizzare il grande sogno stagionale: «Ho supportato l’Inter dal giorno in cui sono arrivato fino ad ora. I nerazzurri rappresentano, di nuovo, una vera forza nel calcio mondiale. A mio avviso, possono vincere la Champions League (in finale contro il PSG, ndr.), ne sono certo».