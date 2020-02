Sagnol: “Icardi segna? Troppo facile, non corre piÃ¹! Zero sorprese se…”

Sagnol: “Icardi segna? Troppo facile, non corre più! Zero sorprese se…”

Intervistato ai microfoni di RMC Sport, Willy Sagnol, ex terzino del Bayern Monaco, ha attaccato Mauro Icardi, attaccante dell’Inter in prestito al PSG

DURA CRITICA – Queste le parole di Willy Sagnol, ex terzino del Bayern Monaco, su Mauro Icardi, attaccante dell’Inter in prestito al PSG: «Viste le recenti prestazioni di Icardi, non mi sorprenderei se a Dortmund (stasera il match di Champions League contro il Borussia Dortmund, ndr) giocasse Sarabria piuttosto che lui. Non corre più, non avanza più. È troppo facile dire che segna. Nel gioco deve essere usato per qualcosa e non è più così».