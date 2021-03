Sagna: «Hakimi veloce, mai stanco. Non me lo sarei mai aspettato così»

Bakary Sagna, ex terzino dell’Arsenal, ha parlato di Achraf Hakimi, esterno dell’Inter, accostato ai Gunners per il dopo Hector Bellerin

BELLERIN – Queste le parole di Bakary Sagna, ex terzino dell’Arsenal, partendo dalla situazione relativa a Hector Bellerin, laterale dei Gunners. «Sono sicuro che stiano valutando abbastanza bene la situazione e hanno già qualcuno in mente [se Bellerin se ne andrà]».

HAKIMI – Sagna sull’esterno, Achraf Hakimi, per cui l’Inter è pronta a pagare la rata al Real Madrid. «Hakimi non è mai stanco, va sempre avanti. È così veloce. Sono rimasto sorpreso quando l’ho visto giocare per il Real Madrid perché per me non era così bravo. Si poteva vedere il potenziale, ma non mi sarei mai aspettato che facesse così bene come sta facendo ora».

Fonte: Goal.com – Charles Watts