Saelemaekers: «Scudetto? Possiamo ancora vincerlo, noi ci crediamo»

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Sky dopo l’amichevole persa contro il Liverpool in cui è andato a segno dopo un lungo infortunio.

SCUDETTO – Alexis Saelemaekers crede ancora nello Scudetto: «Ho attraversato un brutto periodo, ma ho lavorato tanto per recuperare. Noi allo Scudetto ci crediamo, dobbiamo crederci. Dobbiamo prendere ogni partita come una finale. Vedremo poi come finirà, come finiremo. Su Charles De Ketelaere penso non sia stato facile, il break lo ha aiutato, spero sia importante per noi in questa seconda parte di stagione. Penso che ogni giocatore, ognuno che conosce il calcio sa che Mihajlovic fosse un gran giocatore e un grande allenatore, tutta la mia forza va alla sua famiglia». Queste le parole del belga in vista della ripresa del Campionato.