Saelemaekers costretto a operarsi: una certezza per Roma-Inter

Alexis Saelemaekers sarà costretto a operarsi alla caviglia a seguito dello scontro di gioco con Stefano Sabelli nel corso di Genoa-Roma terminata 1-1. Per il belga avrà questa certezza per il match con l’Inter.

LA SITUAZIONE – Alexis Saelemaekers dovrà operarsi alla caviglia a causa di una micro-frattura composta poco sotto il perone e un trauma distorsivo riportato in occasione di Genoa-Roma. Non basta il danno, per i giallorossi, dopo il pareggio all’ultimo istante del difensore genoano Koni De Winter. Al danno sul campo si è aggiunta anche la beffa consistente nella perdita di un asset importante per il presente e il futuro della stagione, con la necessità di sottoporre Saelemaekers a un’operazione alla caviglia.

Saelemaekers e la Roma: la sicurezza per la sfida con l’Inter!

IL FUTURO – Saelemaekers sarà costretto a un lungo stop. Non è possibile effettuare un’indicazione certa riguardo i tempi di recupero del belga, ma una previsione più o meno veritiera può essere azzardata. In tal senso, è possibile approssimativamente fissare tali tempi in 50 giorni. Ciò significa che per Roma-Inter il calciatore in prestito dal Milan sarà difficilmente della partita. Il match è previsto per il 20 ottobre, quindi tra una trentina di giorni. In quel momento molte più certezze potranno essere tracciate in merito alle ambizioni future dei nerazzurri, con i primi match in Champions League e il derby di Milano già in cassaforte.