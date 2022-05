Saelemaekers: «Scudetto? Sarà incredibile. Pressione in Sassuolo-Milan»

Al Milan basterà un punto a Reggio Emilia col Sassuolo per chiudere davanti all’Inter e vincere il campionato. Saelemaekers, intervistato dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A, parla della corsa per il titolo.

ALL’ULTIMO PUNTO – Il Milan, purtroppo, è a un passo dal chiudere davanti all’Inter. Per farlo non dovrà perdere col Sassuolo, che all’andata il 28 novembre si impose per 1-3 al Meazza (e l’augurio è che si ripeta domenica alle 18…). Alexis Saelemaekers parla della corsa per il titolo ricordando proprio quella partita: «C’è pressione sì, però è una pressione positiva. È vero, non è stata una partita facile ma dobbiamo dimenticarla. Siamo un gruppo più forte risptto a sei mesi fa, se mettiamo il cuore e l’anima possiamo fare qualcosa di bello. Se tu mi dicevi che potevo vincere lo scudetto al Milan dopo due anni qui non ci avrei mai creduto. Sarà una cosa incredibile, spero di farlo con il Milan quest’anno».