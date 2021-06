Saelemaekers: «Io e Lukaku amici, ma non possiamo uscire insieme»

Alexis Saelemaekers, centrocampista belga del Milan, ha parlato ai microfoni di Eleven Sports Belgio. Nel corso di una lunga intervista ha inevitabilmente parlato del compagno di nazionale Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter

CONTRASTI – Alexis Saelemaekers non si nasconde: «Si tratta del mio peggior nemico, ma è anche uno dei miei migliori amici in città. Io e Lukaku non possiamo uscire insieme perché a Milano il calcio è come una religione. I tifosi si arrabbierebbero. Però Romelu è una bella persona e un grande calciatore».