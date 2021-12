Saelemaekers esagera: «L’Inter? Già vincendo il derby torniamo primi»

Saelemaekers, in pieno stile Milan, non si preoccupa del -4 dall’Inter (vedi classifica). Il belga, intervistato da DAZN dopo la vittoria per 2-4 a Empoli (vedi articolo), segnala come per lui il distacco non sia eccessivo.

MEGLIO QUATTRO PUNTI DAVANTI CHE DIETRO… – Il Milan è a -4 dall’Inter. Nonostante ciò per Alexis Saelemaekers la classifica non pesa e usa come esempio il suo della scorsa stagione: «Io penso che l’abbiamo già visto l’anno scorso, che la Serie A non è mai vinta prima. Penso che basta già vincere contro di loro al ritorno e dopo possono anche fare una partita peggiore e torniamo al primo posto».