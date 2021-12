Saelemaekers: «Avuti tanti infortuni. Siamo ritornati in corsa scudetto»

Saelemaekers, intervenuto su Sky Sport nel post Empoli-Milan, crede nello scudetto e sfida quindi l’Inter nella lotta. Il giocatore rossonero è fiducioso sulla sua squadra

SCUDETTO − Alexis Saelemaekers non ha dubbi sul Milan e sulla corsa verso il titolo: «Siamo ritornati in corsa per lo scudetto. Abbiamo avuto tanti infortunati, era difficile cambiare squadra ogni settimana non è mai un bene, non abbiamo avuto mai stabilità. Oggi, siamo tornati al livello che avevamo sempre avuto».