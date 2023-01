Sacchi subito in campo dopo lo scempio di Monza-Inter: subito designato

Altro che lungo stop per Juan Luca Sacchi. Secondo quanto stabilito dalle designazioni dell’AIA per quanto riguarda la diciannovesima giornata di Serie A 2022-2023, l’arbitro dell’incredibile errore in occasione di Monza-Inter dopo appena una giornata di campionato è stato subito scelto in vista di Bologna-Cremonese.

SUBITO IN CAMPO – L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato. Juan Luca Sacchi, protagonista assoluto (in negativo) dello scambio in Monza-Inter terminata 2-2, tornerà subito in campo in qualità di quarto ufficiale in occasione di Bologna-Cremonese, in programma lunedì 23 gennaio alle 18:30.

BOLOGNA-CREMONESE lunedì 23 gennaio ore 18.30

MARCHETTI

ALASSIO – BACCINI

IV: SACCHI

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI PAOLO

