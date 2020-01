Sacchi: “Scudetto? Serie A incerta. Conte, contropiede non una vergogna!”

Condividi questo articolo

Arrigo Sacchi nel corso della doppia intervista con il CT dell’Italia, Roberto Mancini, sulla “Gazzetta dello Sport”, ha parlato della lotta scudetto in Serie A, concludendo poi con il discorso legato al contropiede e la discussione tra il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, e l’ex Milan Fabio Capello.

IL TORNEO – Arrigo Sacchi in breve dice la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A, con Juventus e Inter ad occupare le prime due posizioni, e la Lazio poco dietro con una partita in meno e senza impegni europei: «Serie A incerta. Ma l’incertezza non significa necessariamente bellezza: è solo incerto, per ora».

IL CONTROPIEDE – Sacchi continua riguardo la “lite” tra Antonio Conte e Fabio Capello: «Non c’è da vergognarsi a fare contropiede: è una delle cose che sappiamo fare meglio. Ma già tanti anni fa c’era una statistica che spiegava tutto. Considerava le squadre di alto livello: se facevano contropiede partendo dalla propria area, segnavano una volta su dieci; se lo facevano da metà campo quattro-cinque volte su dieci; se partivano nella metà campo avversaria era gol quasi sempre. Lo chiamai contropiede corto. Ma per farlo devi stare là davanti. Il mio cuore non era fortissimo, per questo volevo che gli avversari stessero lontani dalla nostra area. Se hai il beccamorto in casa, vuol dire che c’è anche il morto».