Sacchi: “Juventus e Lazio per lo scudetto? L’Inter c’Ã¨! Sensi e Lukaku…”

Sacchi: “Juventus e Lazio per lo scudetto? L’Inter c’è! Sensi e Lukaku…”

La Serie A torna finalmente in campo: un motivo in più per distrarsi ma con responsabilità, così come consiglia Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, attraverso una lunga intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport”. L’ex tecnico inoltre ha detto la sua anche riguardo la lotta scudetto tra Inter, Juventus e Lazio.

LA RIPRESA – Arrigo Sacchi parla subito della ripresa del campionato di Serie A, ma richiama la prudenza: «Giusto ripartire perché il calcio non è soltanto uno sport. Tornare a giocare può essere un segnale di ritorno alla normalità. In caso di altri problemi per carità fermiamoci! La salute è più importante. Alla ripresa si troveranno meglio le squadre che avranno una strategia non soltanto tattica. Più del colpo del singolo saranno decisivi il collettivo. Abbiamo passato un momento terribile, il calcio può aiutare a distrarsi, ma non vorrei che la gente si distraesse troppo: c’è bisogno di lucidità per ricostruire».

LOTTA SCUDETTO – Arrigo Sacchi dice la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A, non snobbando di certo l’Inter: «Duello Juventus-Lazio per lo scudetto? Ho dato un’occhiata al calendario e mi sembra che quello dell’Inter sia abbastanza facile. Credo che Antonio Conte possa reinserirsi nella lotta al vertice, anche se la Juve, per l’organico a disposizione, e la Lazio, per le grandi motivazioni, partono in vantaggio. Mi aspetto sorprese. La preparazione e la paura incideranno di più. Mi aspetto che Stefano Sensi dell’Inter entri in forma più velocemente di Romelu Lukaku, che ha i muscoli da colosso».

Fonte: Gazzetta dello Sport – Andrea Schianchi.