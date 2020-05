Sacchi rivela: “Ronaldo il Fenomeno? Nel mio Milan non l’avrei mai preso”

Condividi questo articolo

Sacchi ha parlato di Ronaldo il Fenomeno, devastante in campo con Inter, Real Madrid e Brasile. L’allenatore ex Milan rivela, però, che non avrebbe voluto lo straordinario brasiliano in rossonero. Di seguito le sue dichiarazioni (qui le parole sullo Scudetto), ai microfoni di SkySport

TALENTO E TATTICA – Arrigo Sacchi si concentra sul Fenomeno e il Real Madrid: «Ronaldo? Nel mio Milan non lo avrei mai preso! Sicuramente aveva un talento superiore a tutti, ma io guardavo sempre ad una interazione comune. Con lui la squadra avrebbe perso armonia. Al Real l’attacco era composto da lui, Beckham, Raul, Zidane, Figo. Poi in panchina Morientes e Owen, fresco Pallone d’Oro. Ma Di Stefano, Vicepresidente onorario, andava sempre via prima dallo stadio e diceva: “Lo spettacolo è brutto, me ne vado”».