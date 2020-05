Sacchi: “Lotta scudetto? Decide la maturitÃ : vedi Juventus contro l’Inter…”

Sacchi: “Lotta scudetto? Decide la maturità: vedi Juventus contro l’Inter…”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, in una lunga intervista rilasciata sul “Corriere dello Sport” ha detto la sua riguardo la ripresa del campionato di Serie A e soprattutto la lotta scudetto tra Inter, Juventus e Lazio.

RIPRESA SERIE A – Arrigo Sacchi parla della possibile ripresa del campionato di Serie A e della differenza tra la mentalità tedesca e italiana: «Se la curva dei contagi non risale, io penso che si debba ripartire, se qualcosa va storto dobbiamo essere pronti a riconsiderare il calcio la più importante delle importanti. In quel caso però non vince nessuno, ma io sono ottimista. I tedeschi sono strateghi. Noi siamo tattici, facciamo fatica a capire la straordinarietà di questo momento storico».

SCUDETTO – Sacchi dice la sua riguardo la lotta scudetto: «Sfida scudetto la deciderà la maturità dei campioni? Non solo: due anni fa la Juventus perde con l’Inter a Milano due a uno e rischia il sorpasso del Napoli. In dieci minuti Cuadrado e Gonzalo Higuain ribaltano il risultato e blindano lo scudetto. L’impresa è figlia del carattere. La Lazio sta inseguendo il sogno. Se vince, chapeau. La storia conta, Claudio Lotito dimostra una coerenza tutta sua. Per vincere ci vuole buon senso e perseveranza».

Fonte: Corriere dello Sport.