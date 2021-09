Sacchi: «L’Inter sta facendo molto bene. Vediamo cosa farà in Europa»

Sacchi è intervenuto in collegamento da Milano Marittima nel corso di Calcio Totale su Rai Sport +. L’ex allenatore valuta le big della Serie A, Inter compresa, anche dal punto di vista della gestione degli impegni europei.

TANTE IN CORSA – Arrigo Sacchi non si sbilancia sulla Serie A: «Siamo all’inizio, non dimentichiamoci che un mese fa dicevamo che la Juventus era favorita. Adesso il Napoli sta facendo bene, ma aspettiamo un po’ a dire se è la favorita numero uno. C’è l’Inter che sta facendo molto bene, il Milan anche. Quello che è importante è a livello internazionale queste squadre onorino gli impegni, per far capire che il nostro calcio non è di Serie B. Vediamo cosa faranno l’Inter, il Milan, l’Atalanta, la Juventus e lo stesso Napoli, anche se è in un’altra competizione (l’Europa League rispetto alla Champions League, ndr). In ogni caso spero che il calcio italiano abbia più coraggio: deve essere più divertente».