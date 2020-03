Sacchi: “Inter, cambi gioco per mettere in difficoltÃ  Juventus. Domenica…”

Sacchi: “Inter, cambi gioco per mettere in difficoltà...

Sacchi: "Inter, cambi gioco per mettere in difficoltà Juventus. Domenica…"

L’ex tecnico Arrigo Sacchi, intervistato in esclusiva dalla “Gazzetta dello Sport”, ha parlato della prestazione della Juventus contro l’Inter domenica sera, specialmente per quanto riguarda la fase difensiva.

POCO PRESSING – Tornando ad analizzare la partita vinta dalla Juventus contro l’Inter per 2-0 domenica sera, Arrigo Sacchi ha trovato un difetto da criticare alla squadra di Maurizio Sarri. Il problema? Riguarda la fase difensiva: «La Juventus di sicuro può crescere, ma solo se saranno disposti a ulteriori sacrifici. Se hai i migliori al mondo, ma questi non hanno entusiasmo e impegno allora difficilmente potrai avere successo. La fase difensiva dei bianconeri è migliorata in attenzione e coesione, ma difetta ancora nel pressing. I cambi gioco dell’Inter nel primo tempo della partita di domenica li hanno messi in difficoltà proprio a causa della mancanza di pressing».