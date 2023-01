Sacchi, l’ex arbitro Bonfrisco: «Deve rivedersi non solo per quell’episodio»

È arrivata la decisione dell’AIA su Juan Luca Sacchi, arbitro che ha compromesso con il clamoroso gol non convalidato la gara dell’Inter a Monza. Decisione molto discutibile (vedi articolo). Sul direttore di gara si è espresso l’ex arbitro Bonfrisco

NON IN SERATA − L’ex arbitro Angelo Bonfrisco si è espresso sulla prestazione di Sacchi in Monza-Inter. Le sue parole su Tutti Convocati: «Bisogna che gli arbitri entrino nell’idea che il calcio è cambiato col Var, le tempistiche sono cambiate, soprattutto sulle palle inattive. Quando una palla sta arrivando in area bisogna aspettare che si concretizzi la traiettoria e poi prendere la decisione. Qualche settimana per rivedersi, fare autocritica e capire gli errori è fondamentale. Credo possa essere un momento di crescita per Sacchi e deve rivedersi non solo per quell’episodio, ci sono piccole cose che han fatto capire che non era in serata».