Saccani: «Spezia-Inter, primo rigore: Caldara rischia più del giallo!»

Saccani si pronuncia sulla direzione arbitrale di Spezia-Inter (vedi moviola). L’ex arbitro valuta positivamente la prova di Marinelli tranne che per la sanzione assegnata a Caldara in occasione del primo rigore nerazzurro. Di seguito quanto emerso dalla moviola di “La Domenica Sportiva” su Rai 2.

MOVIOLA – Secondo Massimiliano Saccani in Spezia-Inter i padroni di casa avrebbero potuto terminare la gara in dieci. L’ex arbitro, valutando la direzione arbitrale di gara, afferma: «Sul primo rigore in favore dell’Inter Marinelli, pur essendo ben posizionato, sbaglia e non fischia. Poi viene correttamente richiamato dal VAR e assegna il calcio di rigore. In presa diretta sembra che Mattia Caldara vada direttamente sulla palla ma, in realtà, con la gamba destra va ad impattare su Danilo D’Ambrosio. Il giocatore dello Spezia rischia ben più di un cartellino giallo perché si tratta di un intervento col piede a martello. Sul secondo, ai danni di Denzel Dumfries giusta la decisione di fischiare calcio di rigore e giusta la non ammonizione. Stessa situazione sul terzo rigore e, anche qui, corretta l’assegnazione sull’intervento negligente di Dumfries».