Saccani: «Possibile prova TV contro Lautaro Martinez. Il gesto!»

Massimiliano Saccani, ex arbitro italiano, ha aperto alla possibilità che si ricorra alla prova TV per un presunto gesto di Lautaro Martinez ai danni di Jerry Mina.

L’IPOTESI – L’ex arbitro Massimiliano Saccani, ospite di 90º minuto su Rai2, ha focalizzato la sua attenzione su un episodio relativo a Lautaro Martinez e Jerry Mina avvenuto durante Cagliari-Inter. Nello specifico, il riferimento è al presunto morso del capitano nerazzurro ai danni del colombiano, per il quale ci potrebbero essere gli estremi per la “prova TV”: «Dalle immagini che abbiamo a disposizione, il morso non si vede. Lautaro Martinez e Mina vengono a contatto, poi l’arbitro li separa e li invita a più miti consigli. In base a quelle che risulta dalle dichiarazioni successive (da parte di Mina, ndr.), sembra che il colombiano abbia ricevuto un morso da parte dell’argentino. Sicuramente, la prova TV può essere la soluzione in questo caso». Tegola in arrivo per l’Inter? Per il momento, non si può fare altro che attendere la diffusione di immagini più chiare.