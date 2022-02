Saccani: «Inter-Sassuolo? Primo gol regolare, palla scoperta»

Saccani, ex arbitro e moviolista alla Domenica Sportiva, ha analizzato gli episodi di Inter-Sassuolo. Il più discusso quello legato al gol del vantaggio di Giacomo Raspadori, per lui corretto.



MOVIOLA − Massimiliano Saccani analizza gli episodi del match: «Ottima partita di Francesco Fourneau in una gara complicata. Anche Paolo Valeri al VAR ha diretto bene. L’Inter si è lamentata sul primo gol del Sassuolo. C’è un recupero palla con il contrasto fra Hakan Calhanoglu e Domenico Berardi, che è duro, ma il turco scopre il pallone. Assolutamente regolare. Al 13′ del secondo tempo c’è una piccola protesta su un intervento di Mert Muldur, è petto e non braccio. Gol annullato all’Inter? Review di Fourneau per tocco di mano di Federico Dimarco, volontario con braccio allargato. Giusto annullare il gol».