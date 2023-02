Saccani: «Sul gol di Lukaku errore fischiare prima. Rigore Dzeko? Inciampa da solo»

Saccani si pronuncia sulla direzione arbitrale di Massa in Inter-Milan. Così l’ex arbitro, intervenuto su Rai 2 nel corso di “La Domenica Sportiva” valuta le decisioni sugli episodi di Lukaku e Dzeko.

ERRORE IMPORTANTE – Massimiliano Saccani dice la sua sulle valutazioni arbitrali in Inter-Milan. Così l’ex arbitro giudica Davide Massa: «Buona direzione di gara. Al 13′ c’è un contatto tra Edin Dzeko e Matteo Gabbia. Sembra che quest’ultimo abbia causato la caduta del bosniaco ma, in realtà, si appoggia leggermente. Dzeko inciampa da solo e cade. Possibile rigore su Lautaro Martinez? No, l’argentino allarga, cerca anche il contatto con Pierre Kalulu. Massa ha fatto bene a non fischiare. Sulla trattenuta di Romelu Lukaku decisione corretta. Ma c’è qui l’unico errore importante. Si doveva aspettare per fischiare, perché se il fallo non ci fosse stato la rete sarebbe dovuta essere annullata». Così Saccani conclude il suo intervento su Rai 2 a “La Domenica Sportiva”.