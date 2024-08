Saccani: «Gol Inter, fuorigioco semiautomatico decisivo. Rigore no»

Saccani valuta alcuni degli episodi da moviola di Genoa-Inter, la partita di questo pomeriggio finita 2-2 al Ferraris. L’ex arbitro, nel corso della trasmissione 90esimo Minuto di sabato su Rai 2, premia più il VAR dell’arbitro Feliciani.

ERRORE ARBITRALE – Massimiliano Saccani, su Genoa-Inter, taglia corto sul rigore concesso per il fallo di mano di Yann Bisseck. Anche perché, purtroppo, l’intervento c’è ed è inevitabile considerarlo falloso. Va sull’altro episodio in area: «Al 37′ rigore revocato all’Inter. C’è un intervento contemporaneo sul pallone di Milan Badelj e Marcus Thuram, Ermanno Feliciani vede un intervento da parte del giocatore del Genoa nei confronti di Thuram e fischia calcio di rigore. Il VAR, Aleandro Di Paolo, giustamente lo richiama ed è per questo che il VAR è molto importante: effettivamente l’intervento è al contrario. Ossia è Thuram che calcia la gamba sinistra di Badelj, che ha anticipato il giocatore dell’Inter. Corretta la review e corretto revocare il calcio di rigore, sarebbe stato un errore grave che avrebbe condizionato la partita».

Genoa-Inter, corretto convalidare il secondo gol di Thuram

LA MOVIOLA – Saccani promuove la tecnologia due volte: «Un altro episodio in cui il VAR è stato molto importante è la segnatura della rete dell’1-2 dell’Inter, all’84’. È la rete di Thuram, su cui la revisione è durata qualche secondo di troppo. L’assistente ha erroneamente, ma era una situazione difficile, segnalato il fuorigioco. La tecnologia interviene e si vede che la gamba di un giocatore tiene Thuram in gioco. In questo caso è il fuorigioco semiautomatico decisivo».