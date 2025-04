Saccani, il dubbio: «Il braccio di Thuram nel gol? No immagini chiare!»

Il gol di Marcus Thuram in Parma-Inter a fine primo tempo è stato molto fortunato. Saccani, ex arbitro, ha fatto la moviola e sulla Rai ha instillato un dubbio.

AZIONE – Alla fine del primo tempo, prima del fischio dell’arbitro, Marcus Thuram ha segnato il gol dello 0-2 momentaneo. Il problema è sorto nel momento in cui il calciatore ha sfiorato con il braccio il pallone che è entrato poi in rete. Le immagini non hanno chiarito se c’è stato il tocco, Doveri ha convalidato il gol e ha seguito le direttive del Var di giornata. Non è chiaro cosa sia accaduto nell’azione nata dall’assist di Henrikh Mkhitaryan.

Thuram, la moviola di Saccani sul gol di Parma-Inter

MOVIOLA – Saccani ha provato a spiegare la situazione: «Thuram sfiora la palla col braccio nel gol? Le immagini non chiariscono cosa accada, sembra da un’inquadratura che il gomito possa aver toccato il pallone. Secondo regolamento se fosse accaduto questo il gol sarebbe stato immediatamente da annullare. L’arbitro ha convalidato in assenza di immagini chiare, il Var non è intervenuto e non ha risolto il dubbio iniziale. Così è rimasta la scelta iniziale di Doveri che aveva convalido la rete appunto. Da un’inquadratura sembra che tocchi, da un’altra invece no. Rimangono dubbi sulla situazione di gioco, io ho avuto la sensazione che il gomito abbia toccato il pallone»