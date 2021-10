Saccani: «Dumfries, dinamica chiara e rigore giusto. C’era un solo dubbio»

Inter-Juventus è terminata sul punteggio di 1-1, con le reti di Dzeko e Dybala su calcio di rigore (vedi articolo). L’ex arbitro Saccani, durante La Domenica Sportiva, ha commentato l’episodio decisivo del match.

DECISIONE GIUSTA – L’ex arbitro Massimiliano Saccani ha analizzato l’intervento di Denzel Dumfries che ha portato all’assegnazione del rigore per la Juventus contro l’Inter: «L’episodio su cui si discuterà di più è quello di Denzel Dumfries su Alex Sandro. Il primo dubbio è se era dentro o fuori dall’area di rigore. Maurizio Mariani è in buona posizione per valutare, ma alcuni giocatori probabilmente lo schermano. Non interviene, l’azione prosegue e il VAR lo richiama. Una volta determinato che il punto di contatto è sulla linea e quindi all’interno dell’area di rigore, il VAR interviene. Dumfries non tocca il pallone, tocca solo la gamba di Alex Sandro. Quindi il rigore è corretto. La dinamica è chiara, ma televisiva. Dal campo si può sbagliare».