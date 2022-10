Saccani: «Dimarco assolutamente rosso. Dzeko? Non condanno l’arbitro»

Saccani ha fatto la moviola sugli episodi Dimarco-Bonaventura e Dzeko-Milenkovic in Fiorentina-Inter. L’ex arbitro giudica i due momenti più importanti del match

MOVIOLA − Massimiliano Saccani analizza i due episodi più discussi di Fiorentina-Inter: «Contatto Dimarco-Bonaventura? Intervento in opposizione ma sbaglia completamente l’impatto sulla palla. Giusto richiamato dal Var e giusto rigore ma ci si dimentica il cartellino, assolutamente rosso. L’altezza della gamba e il rischio di provocare il danno fisico. Dimenticato perché si sono concentrati solo sul rigore, si è abbassata la tensione. Quarto gol Inter? L’azione appare regolare col gol alla fine di Mkhitaryan. In partenza c’è un contrasto a centrocampo tra Dzeko e Milenkovic, il secondo cerca l’anticipo ma il bosniaco trattiene un po’. Da retro porta si vede il braccio destro ma non possiamo valutare unicamente con i fermi immagine. L’entità della spinta va valutata dall’arbitro, non mi sento di condannarlo per il mancato fischio». Le sue parole alla Domenica Sportiva su Rai 2.