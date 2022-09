Saccani: «Chiffi bene in Milan-Inter! Theo Hernandez da giallo? Pericoloso…»

Saccani interviene su Rai 2, durante la trasmissione “La Domenica Sportiva”, per fare il punto della situazione sull’arbitraggio di Milan-Inter. L’ex arbitro si sofferma su uno degli episodi più controversi del Derby di Milano, ovvero il contrasto tra Dumfries e Theo Hernandez, avvenuto durante il secondo tempo.

EPISODIO DA MOVIOLA – Massimiliano Saccani, a “La Domenica Sportiva”, si occupa della moviola del Derby di Milano. Il moviolista di Rai Sport, incaricato di valutare le decisioni arbitrali durante Milan-Inter, analizza uno degli episodi più controversi del fine settimana (vedi articolo). Queste le dichiarazioni dell’ex arbitro Saccani: «L’arbitro di Milan-Inter è stato Daniele Chiffi. Al VAR, invece, Aleandro Di Paolo. La partita è stata arbitrata con venti falli e sette ammonizioni. Quindi, una partita comunque tosta ma ben arbitrata. L’episodio più discusso capita al 25’ del secondo tempo. Ed è il contrasto tra Denzel Dumfries e Theo Hernandez, quest’ultimo già ammonito. Dumfries fa un auto-passaggio in profondità e il difensore del Milan parte da una posizione più ferma rispetto alla corsa dell’interista. E cerca, dunque, di ostacolarlo. Per me lo ostacola in maniera regolare. Nonostante il braccio sinistro di Theo Hernandez si allarghi leggermente, la corsa di Dumfries e la sua caduta non è ostacolata, naturalmente, da questa posizione. Per cui, secondo me, ha fatto bene Chiffi a non fischiare. E quindi, conseguentemente, a non ammonire. Anche perché sarebbe stata un’azione pericolosa, ovviamente, ammonire per la seconda volta Theo Hernandez: in quel caso avrebbe dovuto espellerlo!». Si tratta di una decisione che, forse, avrebbe potuto cambiare il destino dell’Inter durante il derby ma che, a detta di Saccani, è stata impeccabile.