Saccani assurdo: «Inter-Juventus, gol regolare perché non c’è un’immagine certa!»

Saccani dice la sua sul gol irregolare della Juventus, che determina la sconfitta dell’Inter (vedi moviola). Intervenuto nel corso del programma La Domenica Sportiva su Rai 2, l’ex arbitro sembra dare ragione a Chiffi e Mazzoleni nonostante le immagini siano chiarissime.



DUBBIO – Massimiliano Saccani valuta la decisione arbitrale sull’episodio del gol della Juventus nel sfida contro l’Inter. L’ex arbitro dichiara: «Inter-Juventus è stata una partita molto complicata e ruotata tutta intorno all’episodio del gol. Il dubbio nasce sul possibile tocco di mano col braccio sinistro di Adrien Rabiot. Il pallone indiscutibilmente va sul braccio sinistro di Dusan Vlahovic, che è in posizione non punibile e, quindi, l’azione prosegue. A questo punto c’è un altro dubbio su un potenziale tocco di mano in controllo da parte di Vlahovic nel proseguo dell’azione. Possiamo avere certezze sul tocco di petto di Vlahovic, assolutamente regolare. Ma non abbiamo certezze che il tocco di Rabiot ci sia. Abbiamo cercato diverse immagini e, da una in particolare, sembra assolvere la decisione di Paolo Silvio Mazzoleni perché pare esserci luce fra il braccio e la palla e che, quindi, l’unico tocco di mano sia quello di Vlahovic non punibile. Da quello che ho potuto vedere il gol è regolare perché non c’è un’immagine certa che faccia vedere il contatto braccio-pallone. Il protocollo da parte dell’arbitro e del VAR è stato seguito alla lettera».